Atletico Madrid, Savic: «Affrontare i campioni ci motiva» (Di lunedì 19 ottobre 2020) Stefan Savic, difensore dell’Atletico Madrid, ha parlato in vista della sfida di Champions League contro il Bayern Monaco Stefan Savic, al sito ufficiale dell’Atletico Madrid, ha parlato in vista della sfida contro il Bayern Monaco. «Affrontare i campioni in carica ci motiva ancora di più, siamo pronti per sfidarli. La squadra è entusiasta e vogliamo competere per la vittoria. Speriamo di iniziare subito con il piede giusto. Abbiamo un girone difficile perché il Bayern ha vinto tutto l’anno scorso. Sappiamo che sarà un avversario molto complicato». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Stefan, difensore dell’, ha parlato in vista della sfida di Champions League contro il Bayern Monaco Stefan, al sito ufficiale dell’, ha parlato in vista della sfida contro il Bayern Monaco. «in carica ciancora di più, siamo pronti per sfidarli. La squadra è entusiasta e vogliamo competere per la vittoria. Speriamo di iniziare subito con il piede giusto. Abbiamo un girone difficile perché il Bayern ha vinto tutto l’anno scorso. Sappiamo che sarà un avversario molto complicato». Leggi su Calcionews24.com

shokurobi : @juanito1897 Io difendo sempre la mia squadra non solo i giocatori ma anche i magazzinieri. I primi anni c'era Alle… - SimoneAvsim : RT @CriCor9: L'ultima partita di #Chiellini in #ChampionsLeague: il 3-0 all'Atletico Madrid, 12 marzo 2019. - Coke_87 : Si va bene mo l'Atletico Madrid è superiore a noi, ma vaffanculo - CriCor9 : L'ultima partita di #Chiellini in #ChampionsLeague: il 3-0 all'Atletico Madrid, 12 marzo 2019. - Calciodiretta24 : Bayern Monaco – Atletico Madrid: cronaca diretta live, risultato in tempo reale -

Ultime Notizie dalla rete : Atletico Madrid Bayern Monaco - Atletico Madrid, in Tv e formazioni Periodico Daily - Notizie Atletico Madrid, Savic: «Affrontare i campioni ci motiva»

Stefan Savic, al sito ufficiale dell’Atletico Madrid, ha parlato in vista della sfida contro il Bayern Monaco. «Affrontare i campioni in carica ci motiva ancora di più, siamo pronti per sfidarli. La ...

Calciomercato, Simeone vuole il bomber di Serie A

Diego Simeone per il suo Atletico Madrid starebbe pensando di acquistare dal Cagliari, il figlio Giovanni Simeone ...

Stefan Savic, al sito ufficiale dell’Atletico Madrid, ha parlato in vista della sfida contro il Bayern Monaco. «Affrontare i campioni in carica ci motiva ancora di più, siamo pronti per sfidarli. La ...Diego Simeone per il suo Atletico Madrid starebbe pensando di acquistare dal Cagliari, il figlio Giovanni Simeone ...