Atalanta, dietro il ko di Napoli almeno un aspetto positivo: ora è il Milan il primo candidato allo scudetto... (Di lunedì 19 ottobre 2020) In fondo c’è un vantaggio nell’1-4 di Napoli: da oggi l’Atalanta – non più capolista, ma «solo» terza in classifica – è un po’ meno nella lotta scudetto. Anzi, ha già cominciato a uscirne nell’immediato dopopartita di sabato, ed è … Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 19 ottobre 2020) In fondo c’è un vantaggio nell’1-4 di: da oggi l’– non più capolista, ma «solo» terza in classifica – è un po’ meno nella lotta. Anzi, ha già cominciato a uscirne nell’immediato dopopartita di sabato, ed è …

Bonaz54061306 : @CapitanoPaolo90 @GarauPina Ah sisi, non dirlo a me. Però sull’Atalanta da scudetto sono in tanti ad averlo afferma… - OASIS772 : @angelo_forgione Tu si il solito illuso...a dicembre sentiremo..per il momento stai dietro al Milan Sassuolo Atalanta..a fa o Cess!!!! - goly87 : @Torrenapoli1 Sarò pazzo forse gianlu, avendo fatto pausa per parecchio ed aver giocato solo con l'Atalanta, non fa… - albemutti : @Alex_Cavasinni D’Ambrosio gioca la palla, su Kjaer evidente rimpallo. Abbiamo troppi elementi scarsi, dietro il ca… - Echoes41502167 : @GiovanniDiRosa @EdoardoMecca1 @juventibus Dietro hanno fatto bene le sofferenze erano per alcuni scompensi a centr… -