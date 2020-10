Assegno unico, CIG, sgravi: Conte presenta manovra da 40 miliardi (Di lunedì 19 ottobre 2020) (Teleborsa) – La manovra “ha due obiettivi, sostegno e rilancio dell’economia, abbiamo elaborato un progetto che guarda a restituire fiducia e sviluppo al Paese”. Lo ha detto il Premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi, illustrando i Contenuti della prossima Legge di Bilancio. Ci sono – ha detto – “risorse significative per rafforzare la sanità, rafforzare il trasporto scolastico, dare sostegno ai settori più colpiti, per un nuovo ciclo di cassa integrazione, e per misure di sostegno per favorire la liquidità delle imprese“. Il Presidente del Consiglio ha quindi ribadito che è stato posto “un primo e significativo tassello per la riforma organica del nostro sistema fiscale. Abbiamo messo in campo 5-6 miliardi per varare ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 19 ottobre 2020) (Teleborsa) – La“ha due obiettivi, sostegno e rilancio dell’economia, abbiamo elaborato un progetto che guarda a restituire fiducia e sviluppo al Paese”. Lo ha detto il Premier Giuseppein conferenza stampa a Palazzo Chigi, illustrando inuti della prossima Legge di Bilancio. Ci sono – ha detto – “risorse significative per rafforzare la sanità, rafforzare il trasporto scolastico, dare sostegno ai settori più colpiti, per un nuovo ciclo di cassa integrazione, e per misure di sostegno per favorire la liquidità delle imprese“. Il Presidente del Consiglio ha quindi ribadito che è stato posto “un primo e significativo tassello per la riforma organica del nostro sistema fiscale. Abbiamo messo in campo 5-6per varare ...

elenabonetti : Ci siamo. Il Cdm ha approvato lo stanziamento in legge di bilancio per l’assegno unico e universale, che partirà da… - carlaruocco1 : ASSEGNO UNICO PER I FIGLI A CARICO Raggiunta l'intesa nel Governo per un provvedimento tanto atteso e che ha visto… - ItaliaViva : L'assegno unico e universale partirà dal 1 luglio 2021 e sarà destinato a tutti i figli, fino ai 21 anni. Un anno f… - cobica13953 : RT @LeoBollino: In arrivo l'assegno unico familiare per i lavoratori dipendenti e Partite Iva da Luglio 2021 grazie al Movimento 5 stelle. ?? - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @lucianonobili: L’assegno unico e universale, la prima misura del #Familyact proposto da @elenabonetti sarà in Legge di bilancio. Dal 1… -