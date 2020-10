Ascolti tv | bene la fiction “L’Allieva”

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Glidi domenica 18 ottobre Nella serata di domenica 18 ottobre si conferma ancora una volta il successo della terza e ultima serie de “L’Allieva“,con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. La serie, continua il proprio trend positivo e ottiene il 21,1% con 4.575.000 spettatori. Alle spalle il talk della domenica di Canale 5, “Live – Non è la D’Urso” che ha raccolto 2.275.000 spettatori pari al 14.5% di share. Record per “Che tempo che fa” su Rai 3, che ottiene 2.984.000 spettatori pari ad uno share dell’11.4% e Che Tempo che Fa – il Tavolo 1.491.000 (8.2%). Su La 7 l’altro show della domenica sera, “Non è l’Arena” con ospiti come il viceministro della Salute Sileri o il Dott. Zangrillo segna ...

Ascolti tv domenica, 18 ottobre: L'Allieva 3 doppia Barbara D'Urso e vola al 21% di share Nella serata di domenica 18 ottobre gli ascolti tv hanno ...