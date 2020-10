Ascoli-Reggiana | probabili formazioni e Tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 19 ottobre 2020)è valida per la quarta giornata del campionato di Serie B 2020-21. La gara verrà disputata martedì sera alle ore 21.00 presso lo stadio Cino e Lillo Del Luca. Come arrivano le due squadre? L’, dopo un discreto debutto contro il Brescia, ha perso due gare consecutive. Nell’ultima sfida i bianconeri hanno subito una sconfitta per mano del Frosinone di Alessandro Nesta. La classifica al momento non sorride agli ascolani, ultimi con una sola rete fatta e quattro subite in appena tre partite. Non si può dire lo stesso per la. I granata hanno cominciato col piede giusto questa Serie B, collezionando quattro punti frutto di una vittoria, un pareggio ed una sconfitta. Proprio nell’ultima giornata laha perso contro ...