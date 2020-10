Arisa | total red spettacolare Più bella e grintosa che mai – FOTO

Leggi su yeslife

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Una grinta unica quella di, che sui social sfoggia un look mai visto prima. Capelli castani e abitored. Nuovo look per, che negli ultimi giorni sta facendo sognare i suoi fan con un cambiamento dopo l’altro. Forte ed irriverente per natura, la cantante si sta aprendo giorno dopo giorno sulle … L'articolored. Piùche mai –proviene da YesLife.it.