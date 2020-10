Arisa a ItaliaSì!: “io come Frida Kahlo” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Lo scorso sabato, 16 ottobre, Arisa si è raccontata in un’intervista andata in onda su ItaliaSì!, programma condotto da Marco Liorni. La cantante ha rivelato all’inviato Alessandro Banchero alcuni retroscena del proprio privato, sulla propria esperienza in quanto vittima di body shaming. “La cosa che mi dava più felicità era chiudermi in camera e ascoltare dischi…” Arisa, vittima di body shaming ha quindi raccontato: “Non riuscivo a integrarmi. Mi chiamavano nasona. Ho pianto tanto, ma le lacrime mi hanno curato!”. La cantante ha proseguito lasciando libero accesso, a giornalista e telespettatori, al suo periodo buio e la rinascita. Lo ha fatto da un “podio simbolico”, la mostra dedicata a Frida Kahlo presso la Fabbrica del Vapore di Milano: ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 19 ottobre 2020) Lo scorso sabato, 16 ottobre,si è raccontata in un’intervista andata in onda su ItaliaSì!, programma condotto da Marco Liorni. La cantante ha rivelato all’inviato Alessandro Banchero alcuni retroscena del proprio privato, sulla propria esperienza in quanto vittima di body shaming. “La cosa che mi dava più felicità era chiudermi in camera e ascoltare dischi…”, vittima di body shaming ha quindi raccontato: “Non riuscivo a integrarmi. Mi chiamavano nasona. Ho pianto tanto, ma le lacrime mi hanno curato!”. La cantante ha proseguito lasciando libero accesso, a giornalista e telespettatori, al suo periodo buio e la rinascita. Lo ha fatto da un “podio simbolico”, la mostra dedicata aKahlo presso la Fabbrica del Vapore di Milano: ...

Sarettadollar : RT @Deblond27425537: @ARISA_OFFICIAL grazie Arisa sei una persona davvero profonda.. in una società dove l’aspetto conta più di ogni altra… - Arisasfriends : RT @marcoliorni: “Io come Frida Kahlo” @ARISA_OFFICIAL si racconta a #ItaliaSì - daydream_sara : RT @marcoliorni: “Io come Frida Kahlo” @ARISA_OFFICIAL si racconta a #ItaliaSì - ileanariparbel6 : RT @marcoliorni: “Io come Frida Kahlo” @ARISA_OFFICIAL si racconta a #ItaliaSì - Deblond27425537 : @ARISA_OFFICIAL grazie Arisa sei una persona davvero profonda.. in una società dove l’aspetto conta più di ogni alt… -