“Arbitri italiani raccomandati in Europa”: polemica per Chelsea-Siviglia a Massa (Di lunedì 19 ottobre 2020) “La designazione di Chelsea-Siviglia è scandalosa. Gli arbitri italiani sono favoriti e trattati diversamente rispetto agli altri ancora una volta“. È questo il commento che meglio riassume il malcontento di una parte di utenti specializzati nel settore arbitrale per la scelta di Rosetti di assegnare la partita a Davide Massa con Di Bello al VAR. Sempre lo stesso prosegue, rincarando la dose: “Dopo il regalo ad Orsato dell’ultima finale di Champions (per quanto fosse più meritata di questa designazione) si ha di nuovo una conferma dell’enorme favoritismo degli arbitri italiani. Mi dispiace usare parole così dure ma tutto questo non è basato sulle prestazioni offerte ed è un vero peccato“. Un altro utente cerca di stemperare, ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 19 ottobre 2020) “La designazione diè scandalosa. Gli arbitrisono favoriti e trattati diversamente rispetto agli altri ancora una volta“. È questo il commento che meglio riassume il malcontento di una parte di utenti specializzati nel settore arbitrale per la scelta di Rosetti di assegnare la partita a Davidecon Di Bello al VAR. Sempre lo stesso prosegue, rincarando la dose: “Dopo il regalo ad Orsato dell’ultima finale di Champions (per quanto fosse più meritata di questa designazione) si ha di nuovo una conferma dell’enorme favoritismo degli arbitri. Mi dispiace usare parole così dure ma tutto questo non è basato sulle prestazioni offerte ed è un vero peccato“. Un altro utente cerca di stemperare, ...

