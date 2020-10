Anziani e diabete: i benefici della metformina (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nei pazienti Anziani con diabete di tipo 2 la metformina riduce anche demenza e declino cognitivo secondo uno studio scientifico Nei pazienti più Anziani con diabete di tipo 2, l’uso di metformina è stato associato a un declino cognitivo più lento e a un rischio ridotto di demenza. È quanto emerge da di uno studio… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nei pazienticondi tipo 2 lariduce anche demenza e declino cognitivo secondo uno studio scientifico Nei pazienti piùcondi tipo 2, l’uso diè stato associato a un declino cognitivo più lento e a un rischio ridotto di demenza. È quanto emerge da di uno studio… L'articolo Corriere Nazionale.

chiccodigrano : @gladiatoremassi @Acidelius e no bello mio, rifletti, noi anziani siamo a rischio propio per medicina generale, cuo… - CarloGranzelli : @gzibordi 5% dei positivi hanno sintomi a vanno in ospedale. I 25.000 tamponi di cui parli e non 15k, li facevano s… - imi_massaccesi : RT @malatinvisibili: DIABETE DI TIPO 2 – NEI PAZIENTI ANZIANI METFORMINA RIDUCE ANCHE DEMENZA E DECLINO COGNITIVO. -

Ultime Notizie dalla rete : Anziani diabete Anziani e diabete: i benefici della metformina Corriere Nazionale Anziani e diabete: i benefici della metformina

Nei pazienti anziani con diabete di tipo 2 la metformina riduce anche demenza e declino cognitivo secondo uno studio scientifico Nei pazienti più anziani con diabete di tipo 2, l’uso di metformina è ...

Diabete in gravidanza, un nuovo dispositivo per monitorare la glicemia

ROMA - Come superare un motivo di stress per tutte quelle donne con diabete che stanno per diventare mamme? La soluzione oggi per tutte le gravidanze complicate dal diabete nelle sue varie forme (comp ...

Nei pazienti anziani con diabete di tipo 2 la metformina riduce anche demenza e declino cognitivo secondo uno studio scientifico Nei pazienti più anziani con diabete di tipo 2, l’uso di metformina è ...ROMA - Come superare un motivo di stress per tutte quelle donne con diabete che stanno per diventare mamme? La soluzione oggi per tutte le gravidanze complicate dal diabete nelle sue varie forme (comp ...