Antonia Liskova si sposa. Ecco chi è il futuro marito vip, un volto noto dello spettacolo (Di lunedì 19 ottobre 2020) La proposta di matrimonio c’è stata ma, a quanto pare, per Antonia Liskova e Gabriele Guidi ci sarà ancora da aspettare. A rivelare di aver ricevuto la proposta è stata la stessa attrice di “C’era un cinese in coma” e delle serie tv “L’allieva 3” e “Tutti pazzi per amore” seconda e terza stagione. Come nella migliore tradizione è stato lui, Gabriele Guidi, figlio di Johnny Dorelli e Catherine Spaak a fare il primo passo. Per Antonia si tratta del secondo matrimonio, visto che si era già sposata con il chirurgo plastico Luca Ferrarese dal quale ha avuto nel 2005 la figlia Liliana. Ed anche Gabriele, produttore e regista teatrale, ha una figlia adolescente, Valentina. Si tratta di un periodo molto impegnativo per i due. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 19 ottobre 2020) La proposta di matrimonio c’è stata ma, a quanto pare, pere Gabriele Guidi ci sarà ancora da aspettare. A rivelare di aver ricevuto la proposta è stata la stessa attrice di “C’era un cinese in coma” e delle serie tv “L’allieva 3” e “Tutti pazzi per amore” seconda e terza stagione. Come nella migliore tradizione è stato lui, Gabriele Guidi, figlio di Johnny Dorelli e Catherine Spaak a fare il primo passo. Persi tratta del secondo matrimonio, visto che si era giàta con il chirurgo plastico Luca Ferrarese dal quale ha avuto nel 2005 la figlia Liliana. Ed anche Gabriele, produttore e regista teatrale, ha una figlia adolescente, Valentina. Si tratta di un periodo molto impegnativo per i due. ...

infoitcultura : Antonia Liskova pronta alle nozze con Gabriele Guidi, figlio di Johnny Dorelli e Catherine Spaak - VanityFairIt : «C’è stata una proposta. E ho detto sì. Ma aspettiamo momenti più sereni per non rischiare nulla» - piecesofwhat_ : Antonia liskova mi inchino a te, magistrale come sempre ? - zazoomblog : Antonia Liskova pronta alle nozze con Gabriele Guidi figlio di Johnny Dorelli e Catherine Spaak - #Antonia #Liskova… - CivitaAlessia : Buongiorno solo ad Antonia Liskova e Sergio Assisi questa mattina?? -

Ultime Notizie dalla rete : Antonia Liskova Antonia Liskova pronta alle nozze con Gabriele Guidi, figlio di Johnny Dorelli e Catherine Spaak Vanity Fair Italia 18 ottobre Conte al 26,7% sul Tg1. Mastronardi stacca D’Urso e un super Fazio con Jane Fonda e Greta

La classifica delle varie trasmissioni generaliste in prima serata in ordine di ascolti è stata la seguente. Su Rai1 lo speciale del Tg1 con la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte sul nuovo d ...

Andrea Manes ne L'Allieva 3: Antonia Liskova-biografia e successi

Nella terza stagione de L’Allieva veste i panni della professoressa Andrea Manes, dura e fredda per via del grande dolore che ha vissuto. Vedremo Antonia Liskova nei panni… Leggi ...

La classifica delle varie trasmissioni generaliste in prima serata in ordine di ascolti è stata la seguente. Su Rai1 lo speciale del Tg1 con la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte sul nuovo d ...Nella terza stagione de L’Allieva veste i panni della professoressa Andrea Manes, dura e fredda per via del grande dolore che ha vissuto. Vedremo Antonia Liskova nei panni… Leggi ...