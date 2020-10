Antonia Liskova pronta alle nozze con Gabriele Guidi | figlio di Johnny Dorelli e Catherine Spaak

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Antonia Liskova, lanciata dalla fiction Incantesimo nel 2003, ha confermato quel che si diceva da tempo. «È vero», ha ammesso, «C’è stata una proposta. E ho detto sì. Ma aspettiamo momenti più sereni per non rischiare nulla. Solo allora festeggeremo il matrimonio. Tanto non ho intenzione di lasciare Gabri per i prossimi cent’anni, quindi abbiamo tempo», ha spiegato l’attrice, legata a Gabriele Guidi, figlio di Johnny Dorelli e Catherine Spaak.