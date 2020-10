Anticipazioni GFVip5 del 19 ottobre

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Stasera andrà in onda una nuova puntata della trasmissione condotta dal Alfonso Signorini. Ecco le 2020. Atteso un nuovo confronto con Franceska Pepe! Qualsi sono le 2020? Intanto ci sarà un nuovo confronto tra Franceska Pepe, l’ex concorrente, e chi è ancora nella Casa. Di preciso però non sappaimo con chi ci sarà questo confronto.Vedremo. Sarà una puntata da non perdere anche per l’eliminato di stasera. Che, stando a quando si legge sui social, potrebbe essere Matilde Brandi. La ballerina è stata la meno salvata anche venerdì sera contro Guenda, e sembra non essere molto amata dai telespettatori. Al televoto si scontra con Andrea Zelletta e Maria Teresa Ruta, che però erano tra i più votati per l’immunità. E poi la Ruta piace molto, sempre stando ai commenti sui social, ...