Anticipazioni Daydreamer 24 ottobre: nel quartiere di Sanem arriva una sconosciuta e la ragazza ci litiga (Di lunedì 19 ottobre 2020) Anticipazioni Daydreamer 24 ottobre: l’appuntamento di sabato con la soap ci regalerà un grosso colpo di scena. Si tratta dell’arrivo di qualcuno che creerà scompiglio nella vita dei protagonisti: una donna tra cui e Sanem ci saranno immediatamente scintille! Anticipazioni Daydreamer 24 ottobre: una donna propone di riqualificazione del quartiere di Sanem, ma lei non ci sta. … Questa donna è chi dice di essere? Gli spoiler parlano di una sconosciuta che arriva nel quartiere di Sanem, presentandosi come una donna facoltosa che propone di riqualificare quella zona e non solo. Tuttavia la sua iniziativa offende la ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 19 ottobre 2020)24: l’appuntamento di sabato con la soap ci regalerà un grosso colpo di scena. Si tratta dell’arrivo di qualcuno che creerà scompiglio nella vita dei protagonisti: una donna tra cui eci saranno immediatamente scintille!24: una donna propone di riqualificazione deldi, ma lei non ci sta. … Questa donna è chi dice di essere? Gli spoiler parlano di unacheneldi, presentandosi come una donna facoltosa che propone di riqualificare quella zona e non solo. Tuttavia la sua iniziativa offende la ...

tuttotv_info : Daydreamer – Le ali del sogno, le trame di sabato 24 e domenica 25 ottobre 2020 - Daydreamer – Le ali del sogno, le… - infoitcultura : DayDreamer, anticipazioni oggi 17 ottobre: Can arrestato finisce in prigione - infoitcultura : Daydreamer Anticipazioni 17 ottobre 2020: Can accusato di Tentato Omicidio! - infoitcultura : DayDreamer, anticipazioni domenica 18 ottobre: arriva la mamma di Can - zazoomblog : Beautiful Una vita Il segreto e DayDreamer: anticipazioni 18 ottobre 2020 - #Beautiful #segreto #DayDreamer: -