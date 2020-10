Antepost Lotteria | FTB alla pari

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Da questo pomeriggio, su Betflag ma anche su altri eventuali concessionari di scommesse che operino con la piattaforma MST, è possibile scommettere insul vincitore del GP2020, in ...

Ultime Notizie dalla rete : Antepost Lotteria

Corriere dello Sport

Definite le tre batterie del GP Lotteria: il campione con la giubba Bivans avrà al seguito una troupe di Equidia. Vivid Wise As e Zacon Gio subito a confronto, Vernissage Grif incrocerà Cokstile. Soni ...Sarà possibile scommettere prima della corsa. Ufficializzata la lista degli invitati: per il GP di domenica 25 dalla Francia arriva anche Billie de Montfort con Gelormini, V. D'Alessandro jr in sulky ...