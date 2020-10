Anne Hathaway è la regina delle “Streghe”, la più malefica e glamour di sempre (Di lunedì 19 ottobre 2020) A guardarsi allo specchio si è spaventata persino lei. Anne Hathaway è davvero la più inquietante, malefica e glamour strega di sempre. Protagonista del film di Halloween per eccellenza “Le streghe” di Robert Zemeckis, l’attrice premio Oscar appare sul suo profilo Instagram nella sua veste più horror. La pellicola, tratta dal racconto di Roald Dahl, sbarcherà in Italia in esclusiva digitale a partire dal 28 ottobre. Nel cast anche Octavia Spencer, Stanley Tucci e il leggendario Chris Rock Remake di “Chi ha paura delle streghe” di Nicolas Roeg, interpretato nel 1990 da Anjelica Huston, la storia di “Le streghe” è ambientata nel 1967 e racconta di un ragazzino orfano (Jahzir Kadeem Bruno, al suo esordio, ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 19 ottobre 2020) A guardarsi allo specchio si è spaventata persino lei.è davvero la più inquietante,strega di. Protagonista del film di Halloween per eccellenza “Le streghe” di Robert Zemeckis, l’attrice premio Oscar appare sul suo profilo Instagram nella sua veste più horror. La pellicola, tratta dal racconto di Roald Dahl, sbarcherà in Italia in esclusiva digitale a partire dal 28 ottobre. Nel cast anche Octavia Spencer, Stanley Tucci e il leggendario Chris Rock Remake di “Chi ha paurastreghe” di Nicolas Roeg, interpretato nel 1990 da Anjelica Huston, la storia di “Le streghe” è ambientata nel 1967 e racconta di un ragazzino orfano (Jahzir Kadeem Bruno, al suo esordio, ...

