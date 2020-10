Anna Tatangelo mamma dolcissima su Instagram, la dedica al figlio: “Mi hai reso e mi rendi una persona migliore” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Orgogliosa e felice, Anna Tatangelo non nasconde l’emozione: quella di una mamma che vive insieme al figlio un passaggio importante della vita. Con una lunga dedica e alcune bellissime immagini, Lady Tata ha celebrato su Instagram la Prima Comunione del figlio Andrea, nato dalla lunga relazione avuta con il cantante Gigi D’Alessio. E sono parole piene di gioia: quella di una mamma che vede il figlio diventare ogni giorno più grande e che raccontano quanto la cantante scinda la vita reale da quella legata alla sua professione. “Esiste Instagram, esistono i palcoscenici, i giornali, esiste chi parla e non mi conosce…poi esiste la real Life, esisti tu. Mi hai reso e mi ... Leggi su dilei (Di lunedì 19 ottobre 2020) Orgogliosa e felice,non nasconde l’emozione: quella di unache vive insieme alun passaggio importante della vita. Con una lungae alcune bellissime immagini, Lady Tata ha celebrato sula Prima Comunione delAndrea, nato dalla lunga relazione avuta con il cantante Gigi D’Alessio. E sono parole piene di gioia: quella di unache vede ildiventare ogni giorno più grande e che raccontano quanto la cantante scinda la vita reale da quella legata alla sua professione. “Esiste, esistono i palcoscenici, i giornali, esiste chi parla e non mi conosce…poi esiste la real Life, esisti tu. Mi haie mi ...

