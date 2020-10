Anna Tatangelo ennesima trasformazione: ‘diavolessa’ vestita di latex rosso (Di lunedì 19 ottobre 2020) Anna Tatangelo Instagram, l’attesa dei fans è finita! Dopo settimane di misterioso silenzio, nel quale la cantante aveva resettato (di nuovo) il profilo Instagram, ecco il suo grande ritorno. Anna Tatangelo nuovo singolo e nuovo look: da cardiopalma! Ancora una trasformazione nel look per annunciare il nuovo singolo “Tra me e te” che la vede collaborare con il rapper Gemitaiz. La seducente 33enne nel backstage si mostra in tutto il suo splendore. Lunga treccia bionda, silhouette fasciata da gonna e micro top in latex, color rosse fuoco. Provocante come non mai, a tratti irriconoscibile, la ex “Ragazza di periferia” oggi è un’altra donna. E il sodalizio con il mondo del rap continua a gonfie vele. Dopo il grande successo di ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 19 ottobre 2020)Instagram, l’attesa dei fans è finita! Dopo settimane di misterioso silenzio, nel quale la cantante aveva resettato (di nuovo) il profilo Instagram, ecco il suo grande ritorno.nuovo singolo e nuovo look: da cardiopalma! Ancora unanel look per annunciare il nuovo singolo “Tra me e te” che la vede collaborare con il rapper Gemitaiz. La seducente 33enne nel backstage si mostra in tutto il suo splendore. Lunga treccia bionda, silhouette fasciata da gonna e micro top in, color rosse fuoco. Provocante come non mai, a tratti irriconoscibile, la ex “Ragazza di periferia” oggi è un’altra donna. E il sodalizio con il mondo del rap continua a gonfie vele. Dopo il grande successo di ...

