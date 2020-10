Anna Tatangelo al figlio Andrea: «Mi hai reso una persona migliore» (Di lunedì 19 ottobre 2020) Una piccola festa ha accompagnato la prima comunione di Andrea D’Alessio, figlio unico di Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. «Il mio cucciolo oggi ha ricevuto un grande dono, la medicina per la vita eterna. La sua prima comunione. Che Dio possa guidarti sempre nel cammino della vita. Auguri vita mia», ha scritto online l’artista partenopeo, pubblicando alcuni scatti accanto al figlio. Che, in completo scuro e cravatta, si è fatto fotografare anche insieme alla mamma. Leggi su vanityfair (Di lunedì 19 ottobre 2020) Una piccola festa ha accompagnato la prima comunione di Andrea D’Alessio, figlio unico di Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. «Il mio cucciolo oggi ha ricevuto un grande dono, la medicina per la vita eterna. La sua prima comunione. Che Dio possa guidarti sempre nel cammino della vita. Auguri vita mia», ha scritto online l’artista partenopeo, pubblicando alcuni scatti accanto al figlio. Che, in completo scuro e cravatta, si è fatto fotografare anche insieme alla mamma.

