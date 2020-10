Anna Moroni è tornata in tv ma pronta a bacchettare Annabruna in cucina (Foto) (Di lunedì 19 ottobre 2020) Che fine ha fatto la dolce Anna Moroni che nella scorsa edizione di Ricette all’italiana era così amorevole con Annabruna Di Iorio (Foto)? Le avevamo lasciate a distanza l’una dall’altra, ognuna nella propria cucina di Ricette all’italiane, collegate attraverso uno schermo. Nella prima puntata di questa nuova edizione su Rete 4 sono ancora a distanza ma nella stessa cucina. La prima settimana tocca ad Annabruna, nella prossima vedremo Annalisa Mandolini e per lei saranno dolori perché in cucina non se la cava benissimo. Annabruna cerca invece di seguire con attenzione i suggerimenti della maestra in cucina ma Anna Moroni non sente ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 19 ottobre 2020) Che fine ha fatto la dolceche nella scorsa edizione di Ricette all’italiana era così amorevole conbruna Di Iorio ()? Le avevamo lasciate a distanza l’una dall’altra, ognuna nella propriadi Ricette all’italiane, collegate attraverso uno schermo. Nella prima puntata di questa nuova edizione su Rete 4 sono ancora a distanza ma nella stessa. La prima settimana tocca adbruna, nella prossima vedremolisa Mandolini e per lei saranno dolori perché innon se la cava benissimo.bruna cerca invece di seguire con attenzione i suggerimenti della maestra inmanon sente ...

