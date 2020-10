Andrea Scanzi | “Rispettiamo le regole ca**o”

Leggi su solodonna

(Di lunedì 19 ottobre 2020), noto giornalista e scrittore, ogni giorno si scaglia contro coloro che non rispettano le norme prescritte per contenere il Covid-19. In uno dei suoi ultimi postha deciso di commentare un video pubblicato da Selvaggia Lucarelli.è una delle rinomate penne del Fatto Quotidiano. Quotidianamente tramite il suo profilo Facebook commenta fatti di attualità e politica, e condanna i comportamenti sbagliati dei politici eArticolo completo:: “Rispettiamo leca**o” dal blog SoloDonna