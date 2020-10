“Andrà tutto bene” | il fotomontaggio di Auschwitz pubblicato da Meluzzi

Leggi su bufale

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Undidanon è qualcosa che potevamo prevedere. Non è qualcosa che potevamo aspettarci, ma è arrivato. pic.twitter.com/FEkgs2wrSK — Alessandro(@a) October 19, 2020 E qualcun0 l’ha archiviato su Archive.today, cinque ora (quando lo scrivente redigeva questo articolo) qui, a questo link cliccabile per chi ci segue da Internet. Per tutti gli altri è un semplice, la famosa cancellata di ingresso dicol suo orrendo “Arbeit macht frei”, l’irridente “Il lavoro rende liberi” dedicato a persone che mai sarebbero state liberate e che non il lavoro, ma solo la schiavitù avrebbero incontrato con ...