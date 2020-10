Among Us fa il botto su... Pornhub! In un solo giorno quasi 700.000 ricerche sul sito (Di lunedì 19 ottobre 2020) Avrete senza dubbio sentito parlare di Among Us ad un certo punto negli ultimi mesi, e questo perché è diventato un gioco estremamente popolare. Ebbene il titolo è riuscito a varcare i confini del porno. Among Us è stato lanciato nel lontano 2018 ma non sembrava così popolare all'inizio. Arrivando al 2020, però, la popolarità del gioco è esplosa.Lo sviluppatore, InnerSloth, avrebbe dovuto realizzare un sequel dell'originale, ma dopo l'improvviso successo, ha deciso di rinunciare a una nuova uscita, inserendo tutto ciò che era pianificato per il sequel nella versione attuale. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 19 ottobre 2020) Avrete senza dubbio sentito parlare diUs ad un certo punto negli ultimi mesi, e questo perché è diventato un gioco estremamente popolare. Ebbene il titolo è riuscito a varcare i confini del porno.Us è stato lanciato nel lontano 2018 ma non sembrava così popolare all'inizio. Arrivando al 2020, però, la popolarità del gioco è esplosa.Lo sviluppatore, InnerSloth, avrebbe dovuto realizzare un sequel dell'originale, ma dopo l'improvviso successo, ha deciso di rinunciare a una nuova uscita, inserendo tutto ciò che era pianificato per il sequel nella versione attuale. Leggi altro...

smjleys : edit su kanjuro x among us perché ci starebbe un botto, ma non gioco ad among us e non so editare - tuqburnitae : stavo giocando ad among us e ho fatto 3/4 partite con lo stesso gruppo ed è stato divertentissimo perché ci prendev… -

Ultime Notizie dalla rete : Among botto Among Us fa il botto: 3.8 milioni di impostori ci stanno giocando Hardware Upgrade