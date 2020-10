Among Us. Dopo Fortnite, ecco il nuovo re dei videogame (Di lunedì 19 ottobre 2020) Creato da tre ragazzi di Seattle, è una sorta di "Invito a cena con delitto" in chiave fantascientifica. Niente scontri a fuoco e grafica minimale. Si gioca in dieci con lo scopo di scoprire il sabotatore del gruppo. Spinto dagli youtuber è ora in testa alle classifiche con... Leggi su repubblica (Di lunedì 19 ottobre 2020) Creato da tre ragazzi di Seattle, è una sorta di "Invito a cena con delitto" in chiave fantascientifica. Niente scontri a fuoco e grafica minimale. Si gioca in dieci con lo scopo di scoprire il sabotatore del gruppo. Spinto dagli youtuber è ora in testa alle classifiche con...

ciroapaticoo : @ZanoMind io che torno dopo aver fumato e c'è zano in live su among us mentre mangio?? - repubblica : RT @rep_tecno: Among Us. Dopo Fortnite, ecco il nuovo re dei videogame [aggiornamento delle 13:13] - rep_tecno : Among Us. Dopo Fortnite, ecco il nuovo re dei videogame [aggiornamento delle 13:13] - blackmoonlivght : rido ieri su among us sono capitata in una lobby troppo divertente, dopo aver parlato tutto il tempo in inglese abb… - DarioConti1984 : L'incredibile successo di Among Us, il videogioco indie esploso due anni dopo il lancio -