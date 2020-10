Amazon compie 10 anni e regala tanti buoni sconto: ecco come ottenerli subito (Di lunedì 19 ottobre 2020) Dopo aver sedotto animi e portafogli dei consumatori nel corso del Prime Day – gli scorsi 13 e 14 ottobre -, Amazon mette sul piatto una nuova iniziativa dedicata a tutti i potenziali acquirenti. Per altro per un’occasione assai speciale. Sì perché, il colosso dell’eCommerce fondato e capitanato da Jeff Bezos va a spegnere le sue prime dieci candeline, segnando di fatto il decimo anniversario dalla sua creazione e conseguente debutto online. Per i suoi 10 anni, come se non fosse bastato un Prime Day da record – dominato in Italia da FIFA 21 e dalle mascherine FFP2 -, Amazon ha quindi deciso di festeggiare a dovere, e di omaggiare i suoi clienti con tanti bonus spesa, da ottenere seguendo alcuni semplici passaggi. Che ora andremo a scoprire ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 19 ottobre 2020) Dopo aver sedotto animi e portafogli dei consumatori nel corso del Prime Day – gli scorsi 13 e 14 ottobre -,mette sul piatto una nuova iniziativa dedicata a tutti i potenziali acquirenti. Per altro per un’occasione assai speciale. Sì perché, il colosso dell’eCommerce fondato e capitanato da Jeff Bezos va a spegnere le sue prime dieci candeline, segnando di fatto il decimoversario dalla sua creazione e conseguente debutto online. Per i suoi 10se non fosse bastato un Prime Day da record – dominato in Italia da FIFA 21 e dalle mascherine FFP2 -,ha quindi deciso di festeggiare a dovere, e di omaggiare i suoi clienti conbonus spesa, da ottenere seguendo alcuni semplici passaggi. Che ora andremo a scoprire ...

