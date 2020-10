Altro esordio per Pirlo “Fondamentale vincere la prima in Champions” (Di lunedì 19 ottobre 2020) KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Sono tranquillo, non posso più giocare e quindi lascio un pò più di tensione ai giocatori. Non vedo l’ora di iniziare, sarà la mia prima partita da allenatore in Champions e la prima partita è fondamentale, è da vincere per avere un prosieguo del girone con più sicurezze e tre punti in più. Sappiamo quello che dobbiamo fare, è una partita da cercare di vincere ma siamo tranquilli”. Andrea Pirlo mette da parte l’emozione per il suo esordio da tecnico in Champions. La sua nuova avventura inizia da Kiev, contro il maestro Lucescu (“è stato il mio primo allenatore, mi portò in prima squadra a 15 anni e mi ha fatto esordire a 16; ho ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 19 ottobre 2020) KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Sono tranquillo, non posso più giocare e quindi lascio un pò più di tensione ai giocatori. Non vedo l’ora di iniziare, sarà la miapartita da allenatore in Champions e lapartita è fondamentale, è daper avere un prosieguo del girone con più sicurezze e tre punti in più. Sappiamo quello che dobbiamo fare, è una partita da cercare dima siamo tranquilli”. Andreamette da parte l’emozione per il suoda tecnico in Champions. La sua nuova avventura inizia da Kiev, contro il maestro Lucescu (“è stato il mio primo allenatore, mi portò insquadra a 15 anni e mi ha fatto esordire a 16; ho ...

realvarriale : Pari deludente di @juventusfc che concede al #Crotone il 1mo meritato punto stagionale. Bene solo @AlvaroMorata aut… - CorriereCitta : Altro esordio per Pirlo “Fondamentale vincere la prima in Champions” - DLocascio68 : RT @pasqualinipatri: .@ciroimmobile: 'Stadio senza pubblico? I tifosi sono stati l'arma in più nei momenti negativi. Avremmo voluto un altr… - flamanc24 : RT @pasqualinipatri: .@ciroimmobile: 'Stadio senza pubblico? I tifosi sono stati l'arma in più nei momenti negativi. Avremmo voluto un altr… - thomasmmr : RT @pasqualinipatri: .@ciroimmobile: 'Stadio senza pubblico? I tifosi sono stati l'arma in più nei momenti negativi. Avremmo voluto un altr… -