Alpine - In arrivo una nuova sportiva e un' elettrica

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 19 ottobre 2020) un momento importante per la. L'di Luca De Meo ha infatti datolinfa al marchio del gruppo Renault, che il prossimo anno tornerà anche in Formula 1. Il successo della A110 stradale ha convinto i vertici a investire ancora sul prodotto e lo stesso De Meo ha lanciato alcune piccole anticipazioni suggerendo l'di unae di un probabile modello a zero emissioni.Una Suve una rivale della Porsche 911. Difficile sapere esattamente quali vetture avranno il marchio della Casa di Dieppe: una potrebbe essere una sorta di rivale della Porsche 911, l'altra un prodotto sportivo a emissioni zero: se sulla seconda sappiamo solo che potrebbe usare la piattaforma Cmf-Ev e potrebbe persino avere forme da Suv, sulla prima ...