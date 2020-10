Allarme Covid-19: Lombardia chiede a Governo coprifuoco alle 23 da giovedì 22 ottobre (Di lunedì 19 ottobre 2020) coprifuoco dalle ore 23 alle 5 del mattino a partire da giovedì 22 ottobre. È questa la proposta avanzata all’unanimità dai sindaci di tutti i Comuni capoluogo della Lombardia, dal presidente dell’Anci Mauro Guerra, dai capigruppo di maggioranza e di opposizione e dal governatore Attilio Fontana al Governo nella persona del ministro della Salute Roberto Speranza. Per fronteggiare l’emergenza sanitaria la Lombardia proporrà lo stop di tutte le attività e degli spostamenti, ad esclusione dei casi eccezionali (motivi di salute, lavoro e comprovate necessità) lungo l’intero territorio regionale dalle 23:00. Leggi su sportface (Di lunedì 19 ottobre 2020)ore 235 del mattino a partire da giovedì 22. È questa la proposta avanzata all’unanimità dai sindaci di tutti i Comuni capoluogo della, dal presidente dell’Anci Mauro Guerra, dai capigruppo di maggioranza e di opposizione e dal governatore Attilio Fontana alnella persona del ministro della Salute Roberto Speranza. Per fronteggiare l’emergenza sanitaria laproporrà lo stop di tutte le attività e degli spostamenti, ad esclusione dei casi eccezionali (motivi di salute, lavoro e comprovate necessità) lungo l’intero territorio regionale d23:00.

