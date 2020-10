Alitalia, su voli Milano-Roma continua lo screening anti Covid (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma – Alitalia estende l’opzione di voli Covid-tested Milano-Roma-Milano che ha preso avvio dalla meta’ di settembre. Fino al 31 ottobre due servizi aerei in partenza da Roma Fiumicino e fino al 6 novembre due voli da Milano Linate – sui 14 operativi fra le due citta’ – continueranno a trasportare solo passeggeri risultati negativi al Covid-19, dopo aver eseguito il test antigenico rapido prima di imbarcarsi o aver presentato la certificazione di un tampone molecolare (test PCR) o antigenico effettuato nelle 72 ore precedenti la partenza del volo. Lo scrive in una nota Alitalia. I voli oggetto ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 19 ottobre 2020)estende l’opzione di-testedche ha preso avvio dalla meta’ di settembre. Fino al 31 ottobre due servizi aerei in partenza daFiumicino e fino al 6 novembre duedaLinate – sui 14 operativi fra le due citta’ – continueranno a trasportare solo passeggeri risultati negativi al-19, dopo aver eseguito il testgenico rapido prima di imbarcarsi o aver presentato la certificazione di un tampone molecolare (test PCR) ogenico effettuato nelle 72 ore precedenti la partenza del volo. Lo scrive in una nota. Ioggetto ...

