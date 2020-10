Alda D’Eusanio choc dalla D’Urso anche se mio marito è morto io lo sento vivo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Alda D’Eusanio racconta il suo dramma a “Domenica Live”: «Mio marito non c’è più da vent’anni ma per me c’è. Lo sento vivo» Barbara D’Urso si commuove «Mio marito non c’è più da vent’anni ma per me c’è. Lo sento vivo». LaD’Eusanio ha appena compiuto settant’anni, si racconta a Domenica Live, parlando della morte del marito avvenuta nel 1999, del loro grande amore, ma anche del coma e della vita quotidiana. Barbara D’Urso mostra un video della coppia in televisione. «Mio marito è morto quindici giorni dopo quella trasmissione che, incredibilmente, si ... Leggi su people24.myblog (Di lunedì 19 ottobre 2020)D’Eusanio racconta il suo dramma a “Domenica Live”: «Mionon c’è più da vent’anni ma per me c’è. Lo» Barbara D’Urso si commuove «Mionon c’è più da vent’anni ma per me c’è. Lo». LaD’Eusanio ha appena compiuto settant’anni, si racconta a Domenica Live, parlando della morte delavvenuta nel 1999, del loro grande amore, madel coma e della vita quotidiana. Barbara D’Urso mostra un video della coppia in televisione. «Mioquindici giorni dopo quella trasmissione che, incredibilmente, si ...

