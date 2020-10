Aggredito da una baby gang. Diciottenne finisce in coma (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tiziana Paolocci Il ragazzo era con due amici quando, al culmine di una lite, è stato raggiunto da un pugno alla testa Rifugio per bivacchi notturni, nascondiglio di rapinatori e spacciatori, punto di ritrovo scelto dai ragazzi per bere e far uso di stupefacenti. La stazione Sangritana di Lanciano, comune in provincia di Chieti, fa paura e da ieri ancora di più, dopo che un Diciottenne è finito in rianimazione al culmine di un'aggressione da parte di cinque giovani. Da mesi i cittadini chiedono maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine in quel punto della cittadina, che il sabato sera diventa «terra di nessuno». D.A.G. era lì, in compagnia di un amico ventiseienne e di una ragazza di 16 anni. Stavano bevendo seduti nei pressi dei binari quando, per cause ancora da accertare, hanno discusso con una comitiva di ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tiziana Paolocci Il ragazzo era con due amici quando, al culmine di una lite, è stato raggiunto da un pugno alla testa Rifugio per bivacchi notturni, nascondiglio di rapinatori e spacciatori, punto di ritrovo scelto dai ragazzi per bere e far uso di stupefacenti. La stazione Sangritana di Lanciano, comune in provincia di Chieti, fa paura e da ieri ancora di più, dopo che unè finito in rianimazione al culmine di un'aggressione da parte di cinque giovani. Da mesi i cittadini chiedono maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine in quel punto della cittadina, che il sabato sera diventa «terra di nessuno». D.A.G. era lì, in compagnia di un amico ventiseienne e di una ragazza di 16 anni. Stavano bevendo seduti nei pressi dei binari quando, per cause ancora da accertare, hanno discusso con una comitiva di ...

