Adua Del Vesco smascherata | “A Massimiliano Morra gli ha messo contro l’Ares Film”

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Torna alla ribalta l’Ares FilmDelda quando sono all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 hanno fatto varie confessioni. Dopo aver fatto sospettare di una presunta setta alla Ares, è venuto fuori che I due hanno finto per anni di essere stati fidanzati. Di conseguenza è arrivato il coming out di Gabriel Garko che ha dichiarato anche di aver avuto delle storie finte con Eva Grimaldi, Manuela Arcuri e Serena Autieri. Dopo le dichiarazioni dei due gieffini, nelle ultime ore ha parlato anche l’ex manager dell’attore napoletano. Quest’ultima ha asserito che la professionista messinese è stata in grado di metterel’Ares Film al suo finto ex. L’ex manager di...