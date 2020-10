“Adesso basta però!”. Live, Cristiano Malgiolgio tuona in diretta. Il cantante su tutte le furie e la colpa è di Eva Grimaldi: cosa è successo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Siamo a Live Non è la d’Urso e ad affrontare le cinque agguerritissime sfere sono state stasera Eva Grimaldi e Imma Battaglia, sposate ormai da tempo. Al centro della discussione, ancora una volta, la polemica intorno a Gabriel Garko e le storie d’amore finte. tutte e cinque le sfere di Imma Battaglia ed Eva Grimaldi sono state rosse, dunque contrarie. Ad inaugurare una nuova sfera di Live, ovvero quella queen, è stato Cristiano Malgioglio, anche lui contro la coppia di Eva e Imma. In particolare Malgioglio ha punzecchiato la Grimaldi: “Ma come si fa a diventare omosessuale ad una certa età?” Dunque Eva Grimaldi ha risposto prontamente: “Ci si innamora, mi sono innamorata”. Eva ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 19 ottobre 2020) Siamo aNon è la d’Urso e ad affrontare le cinque agguerritissime sfere sono state stasera Evae Imma Battaglia, sposate ormai da tempo. Al centro della discussione, ancora una volta, la polemica intorno a Gabriel Garko e le storie d’amore finte.e cinque le sfere di Imma Battaglia ed Evasono state rosse, dunque contrarie. Ad inaugurare una nuova sfera di, ovvero quella queen, è statoMalgioglio, anche lui contro la coppia di Eva e Imma. In particolare Malgioglio ha punzecchiato la: “Ma come si fa a diventare omosessuale ad una certa età?” Dunque Evaha risposto prontamente: “Ci si innamora, mi sono innamorata”. Eva ...

valeriafedeli : Il governo ascolti l’appello dei #sindaci: subito il #Mes per affrontare le carenze del sistema sanitario, per i ta… - Herbert403 : RT @FrancescoBerti_: Bravo @GiuseppeConteIT. MES non sono soldi regalati, i risparmi sono nulli, c’è effetto stigma. Il @Mov5Stelle l’ha se… - AnnaMar74773335 : RT @FrancescoBerti_: Bravo @GiuseppeConteIT. MES non sono soldi regalati, i risparmi sono nulli, c’è effetto stigma. Il @Mov5Stelle l’ha se… - Frankf1842 : RT @FrancescoBerti_: Bravo @GiuseppeConteIT. MES non sono soldi regalati, i risparmi sono nulli, c’è effetto stigma. Il @Mov5Stelle l’ha se… - semeoro1 : RT @Axen0s: Renzi, stacca la spina a sto cazzo di governo, è indecente davvero. abbiamo sopportato sto cialtrone di conte fin troppo, adess… -

Ultime Notizie dalla rete : “Adesso basta Grazie a SumUp basta inviare un link per ricevere pagamenti Fortune Italia