A scuola vista mare e la classe trasloca sugli scogli: "Ecco quant'è un metro di distanza" (Di lunedì 19 ottobre 2020) Una lezione speciale, in riva al mare. è questa la scena che ritrae alcuni piccoli alunni di una scuola elementare di Bisceglie, in Puglia, che negli scorsi giorni si è trasferita sugli scogli con zaini e quaderni grazie all’idea di due maestre.A postare la foto datata 14 ottobre su Facebook è stata la mamma di uno dei piccoli studenti, scrivendo: “quant’è un metro di distanza? La distanza che intercorre tra uno scoglio e un altro”. “Nessuno ha la presunzione di dire che è facile, ma non si può nemmeno dire che è impossibile. Esistono maestre che hanno fatto ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 19 ottobre 2020) Una lezione speciale, in riva al; questa la scena che ritrae alcuni piccoli alunni di unaelementare di Bisceglie, in Puglia, che negli scorsi giorni si; trasferitacon zaini e quaderni grazie all’idea di due maestre.A postare la foto datata 14 ottobre su Facebook; stata la mamma di uno dei piccoli studenti, scrivendo: “; undi? Lache intercorre tra unoo e un altro”. “Nessuno ha la presunzione di dire che; facile, ma non si può nemmeno dire che; impossibile. Esistono maestre che hanno fatto ...

carlaruocco1 : Sono concorde e faccio mie le parole della ministra Lucia #Azzolina. La scuola, in questo momento, è il luogo più s… - HuffPostItalia : A scuola vista mare e la classe trasloca sugli scogli: 'Ecco quant'è un metro di distanza' - wowyuns : RT @onlytaehyg: ma voi volete la chiusura delle scuole perché non volete andare a scuola e studiare o per l'emergenza sanitaria? È una doma… - fotoNik2 : RT @chiara_valerio: la questione della scuola in campania, anche dal punto di vista del valore legale del titolo di studio, è inconcepibile… - luvarras : RT @chiara_valerio: la questione della scuola in campania, anche dal punto di vista del valore legale del titolo di studio, è inconcepibile… -

Ultime Notizie dalla rete : scuola vista A scuola vista mare e la classe trasloca sugli scogli: "Ecco quant'è un metro di distanza" L'HuffPost Maria Di Vece (Prot. Civile Menaica): “Sospendere la scuola è stato giusto e preventivo”

StampaCon l’ordinanza n°79 il governatore della regione Campania Vincenzo De Luca da il via a prtire dal 16 e fino al 30 ottobre alla interruzione della didattica in presenza. Non poche le polemiche c ...

Lavori agli esterni della materna di Carpaneto “Scuola polmone della nuova socialità”

In questi giorni un piccolo cantiere è stato avviato nel cortile della scuola materna di Carpaneto (Piacenza). Come spiega il primo cittadino Andrea ...

StampaCon l’ordinanza n°79 il governatore della regione Campania Vincenzo De Luca da il via a prtire dal 16 e fino al 30 ottobre alla interruzione della didattica in presenza. Non poche le polemiche c ...In questi giorni un piccolo cantiere è stato avviato nel cortile della scuola materna di Carpaneto (Piacenza). Come spiega il primo cittadino Andrea ...