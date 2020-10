A Genova pronto soccorso sovraffollati. Scatta il piano: Evangelico e Padre Antero diventano “ospedali covid” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Boom di accessi nei dipartimento di emergenza del capoluogo. Il governatore: «In qualche settimana potremmo dover convertire reparti e dare uno stop importante alla sanità non-covid» Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 19 ottobre 2020) Boom di accessi nei dipartimento di emergenza del capoluogo. Il governatore: «In qualche settimana potremmo dover convertire reparti e dare uno stop importante alla sanità non-covid»

Aldebaran_4 : RT @rep_genova: Pronto soccorso in affanno, la Regione Liguria riattiva due ospedali Covid [aggiornamento delle 16:37] - diegorispoli : ?? #ilsecoloxix #news A Genova pronto soccorso sovraffollati. Scatta il piano: Evangelico e Padre Antero diventano o… - mazzettam : RT @rep_genova: Pronto soccorso in affanno, la Regione Liguria riattiva due ospedali Covid [aggiornamento delle 16:37] - carbo_marco79 : RT @maxbasello: @GiovanniToti @Corriere - Keynesblog : RT @rep_genova: Pronto soccorso in affanno, la Regione Liguria riattiva due ospedali Covid [aggiornamento delle 16:37] -

Ultime Notizie dalla rete : Genova pronto A Genova pronto soccorso sovraffollati. Scatta il piano: Evangelico e Padre Antero diventano “ospedali covid” Il Secolo XIX Sovraffollati Ps genovesi, Alisa attiva 2 ospedali

"A partire dalla mattina di oggi, lunedì 19 ottobre, si è verificato un sovraffollamento nei Pronto soccorso dell'area metropolitana dove si sono sommati la normale attività del lunedì e l'arrivo di n ...

Toti: «Potremmo dover convertire i reparti». E a Genova scatta il piano: Evangelico e Padre Antero diventano “ospedali covid”

Boom di accessi nei pronto soccorso genovesi. Il governatore: «In qualche settimana potremmo dover dare uno stop importante alla sanità non-covid» Genova - «Se i pazienti covid in Liguria dovessero ...

"A partire dalla mattina di oggi, lunedì 19 ottobre, si è verificato un sovraffollamento nei Pronto soccorso dell'area metropolitana dove si sono sommati la normale attività del lunedì e l'arrivo di n ...Boom di accessi nei pronto soccorso genovesi. Il governatore: «In qualche settimana potremmo dover dare uno stop importante alla sanità non-covid» Genova - «Se i pazienti covid in Liguria dovessero ...