A gennaio il nome del candidato

Leggi su cronachesalerno

(Di lunedì 19 ottobre 2020) di Erika Noschese Continua il percorso di Davvero Diritti&Ecologia verso le amministrative 2021 a Salerno. Il leader Michele Ragosta, in queste settimane, sta tenendo una serie di incontri per far luce sul percorso che gli aspiranti candidati intendono intraprendere in vista della prossima importante scadenza elettorale. In primavera, infatti, i cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo consiglio comunale e il nuovo sindaco di Salerno. Davvero ha già annunciato l’intenzione di scendere in campo con una coalizione vasta nè di destra nè di sinistra con un propriosindaco che sarà scelto solo nel mese diquando si avrà un quadro più chiaro della situazione. Ieri mattina, presso la sede provinciale del partito si è tenuto un incontro “Salerno cambia ...