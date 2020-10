A causa del Covid | i poveri in Italia sono sempre di più

Leggi su wired

(Di lunedì 19 ottobre 2020) (foto: MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)L’associazione diocesana Caritas ha pubblicato Gli anticorpi della solidarietà, il rapporto 2020 sulla povertà e l’esclusione sociale in, sottolineando la situazione critica che il nostro paese sta attraversando. Tra maggio e settembre del 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019, l’incidenza dei cosiddetti nuoviè passata dal 31% al 45% per effetto della pandemia di-19. Con il termine “nuovi”, infatti, la Caritas intende definire tutte le persone che “per la prima volta hanno sperimentato condizioni di disagio e di deprivazione economica tali da dover chiedere aiuto”: oggi “quasi una persona su due”. Nei tre mesi più difficili della pandemia, tra aprile e giugno ...