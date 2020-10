"4 mesi in intensiva per Covid: ero senza speranza. Il coraggio dei medici mi ha salvato" (Di lunedì 19 ottobre 2020) “La mia vita è salva grazie alla professionalità, all’abnegazione e al coraggio di tutti quei medici e infermieri che mi hanno seguito nel lungo percorso di cura”. Andrea De Lisio, ricoverato per oltre quattro mesi in terapia intensiva all’Ospedale di Parma per una polmonite bilaterale interstiziale da Covid-19, si è finalmente lasciato il virus alle spalle. È tornato in ospedale oggi, insieme alla moglie Barbara, per ringraziare il personale medico e sanitario che lo ha assistito durante il suo lungo periodo trascorso in ospedale.“Sono stato ricoverato - racconta Andrea - in un momento in cui del virus nessuno ne sapeva molto e se oggi sono qua lo devo alla competenza e alla tenacia di chi lavora in questo ospedale. Parlando con mio fratello ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 19 ottobre 2020) “La mia vita è salva grazie alla professionalità, all’abnegazione e aldi tutti queie infermieri che mi hanno seguito nel lungo percorso di cura”. Andrea De Lisio, ricoverato per oltre quattroin terapiaall’Ospedale di Parma per una polmonite bilaterale interstiziale da-19, si è finalmente lasciato il virus alle spalle. È tornato in ospedale oggi, insieme alla moglie Barbara, per ringraziare il personale medico e sanitario che lo ha assistito durante il suo lungo periodo trascorso in ospedale.“Sono stato ricoverato - racconta Andrea - in un momento in cui del virus nessuno ne sapeva molto e se oggi sono qua lo devo alla competenza e alla tenacia di chi lavora in questo ospedale. Parlando con mio fratello ...

