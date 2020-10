18enne pestato da una babygang: è grave (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il primo cittadino Mario Pupillo denuncia i recenti fatti avvenuti a Lanciano: “Si tratta di una brutta vicenda che dovrebbe farci riflettere, l’espressione di un malessere sociale che sfocia nell’aggressività gratuita e in episodi di bullismo. La nostra città non è diversa dalle altre, tuttavia è noto che quell’area, di proprietà non del Comune ma della società che gestisce la ferrovia, è mal frequentata soprattutto nei weekend. Non possiamo che chiedere alle forze dell’ordine di rafforzare ancora di più i controlli”. “Il gravissimo episodio di violenza accaduto la scorsa notte a Lanciano ci lascia sgomenti e senza parole: un nostro giovane ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il primo cittadino Mario Pupillo denuncia i recenti fatti avvenuti a Lanciano: “Si tratta di una brutta vicenda che dovrebbe farci riflettere, l’espressione di un malessere sociale che sfocia nell’aggressivit&a; gratuita e in episodi di bullismo. La nostra citt&a; non &e; diversa dalle altre, tuttavia &e; noto che quell’area, di propriet&a; non del Comune ma della societ&a; che gestisce la ferrovia, &e; mal frequentata soprattutto nei weekend. Non possiamo che chiedere alle forze dell’ordine di rafforzare ancora di pi&u; i controlli”. “Il gravissimo episodio di violenza accaduto la scorsa notte a Lanciano ci lascia sgomenti e senza parole: un nostro giovane ...

