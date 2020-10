Yari Carrisi: il figlio di Albano e Romina presenta in tv la fidanzata Thea Crudi (Di domenica 18 ottobre 2020) Prima intervista televisiva di coppia per Yari Carrisi e la nuova fidanzata Thea Crudi. Il figlio di Albano e Romina Power è stato protagonista con la sua dolce metà a Domenica In, nella puntata in onda su Rai Uno domenica 18 ottobre 2020. Yari e Thea stanno insieme da qualche mese ma sono già inseparabili. … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 18 ottobre 2020) Prima intervista televisiva di coppia pere la nuova. IldiPower è stato protagonista con la sua dolce metà a Domenica In, nella puntata in onda su Rai Uno domenica 18 ottobre 2020.stanno insieme da qualche mese ma sono già inseparabili. … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

trash_italiano : Yari Carrisi dichiarato colpevole e condannato dal tribunale per aver augurato la morte a Barbara d’Urso - lasara_81 : Yari Carrisi condannato per la frase contro Barbara D'Urso #domenicalive - franciscachicca : #DomenicaIn ma quanto rompete , sempre a criticare, a sparlare . Tutti sconcertati a vedere Yari Carrisi cantare co… - anto_matrella : La nuova fidanzata di Yari Carrisi trovata direttamente da mamma Romina.... #DomenicaIn - ecocittadin : Ma perchè trattano yari carrisi come un ritardato è vecchio#DomenicaIn -