Wild Life | OneRepublic | lyrics | traduzione e video della canzone di “Clouds – Nuvole” su Disney+

(Di domenica 18 ottobre 2020)è unadeiispirata e scritta per un film Disney + originale chiamato Clouds. Il film è basato sulla vita bella e tragica di Zach Sobiech, un diciassettenne dotato di talento musicale che vive con un raro cancro alle ossa. Il brano tocca il tema del vivere la vita in modo indiretto. Volendo escludere tutti i dolori e le lotteloro vita e vivere nell’amore e nella gioia con l’eccitazione di ciò che accadrà il giorno successivo. Questo è il primo singolo deidai tempi di “Better Days” e non è confermato se questafarà parte o meno del loro prossimo album “Human”. Qui potete vedere ilufficiale ...

La colonna sonora di Nuvole è finalmente disponibile in tutti i negozi e store digitali: scoprite di più su GingerGeneration.it!