Wiener-Austria Vienna | l’autogol è clamoroso | portiere e difensore | tutti colpevoli VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 18 ottobre 2020) Un rinvio sbilenco e il liscio del. Non si sono fatti mancare proprio nulla Gusic e ildelProgelhof protagonisti di un rocambolesco autogol andato in scena nel corso del secondo tempo della partita di Coppa d’contro l’. Sugli sviluppi di un cross dalla destra, Gusic ha sbagliato totalmente l’intervento indirizzando il pallone verso la porta difesa da Progelhof che invece di bloccare comodamente è stato ingannato dal rimbalzo. Risultato? Palla in rete.