Walking Day Milano | passione e buonsenso per gli amanti della camminata

Milano, 18 ottobre 2020 - Walking Day Milano non si ferma davanti alla pandemia, anche se limitato nel numero dei partecipanti. Ma è uno dei pochi eventi milanesi a carattere ludico sportivo che non ...di Giuliano Orlando Più forte della pandemia, la quinta edizione, della Walking Day, la camminata che attraversa il cuore di Milano, non si arrende e dà appuntamento per domenica 18 ottobre a ...