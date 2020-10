Volto noto della Tv italiana in terapia intensiva: “Il Covid non si ferma mai” (Di domenica 18 ottobre 2020) “Scusate se riparlo di me. Oggi ‘festeggio’ quattordici giorni consecutivi a letto, insieme all’ ospite ingrato che mi abita dentro”. Comincia così l’editoriale pubblicato su La Stampa dal direttore Massimo Giannini, ricoverato in ospedale dopo aver contratto il coronavirus. “Gli ultimi cinque giorni li ho passati in terapia intensiva, collegato ai tubicini dell’ ossigeno, ai sensori dei parametri vitali, al saturimetro, con un accesso arterioso al braccio sinistro e un accesso venoso a quello destro”, scrive Giannini direttamente dalla Rianimazione, descrivendo la sua situazione clinica. “Il Covid è infido, è silente, ma fa il suo lavoro: non si ferma mai, si insinua negli interstizi polmonari, e ha ... Leggi su howtodofor (Di domenica 18 ottobre 2020) “Scusate se riparlo di me. Oggi ‘festeggio’ quattordici giorni consecutivi a letto, insieme all’ ospite ingrato che mi abita dentro”. Comincia così l’editoriale pubblicato su La Stampa dal direttore Massimo Giannini, ricoverato in ospedale dopo aver contratto il coronavirus. “Gli ultimi cinque giorni li ho passati in, collegato ai tubicini dell’ ossigeno, ai sensori dei parametri vitali, al saturimetro, con un accesso arterioso al braccio sinistro e un accesso venoso a quello destro”, scrive Giannini direttamente dalla Rianimazione, descrivendo la sua situazione clinica. “Ilè infido, è silente, ma fa il suo lavoro: non simai, si insinua negli interstizi polmonari, e ha ...

Simone_Fattori : 3??L’atmosfera è perfetta: luci soffuse, musica, camino acceso, champagne in frigo. Ma la fidanzata, che è anch’ess… - zazoomblog : L’Eredità Flavio Insinna rischia il posto? Un noto volto Rai ha puntato il programma - #L’Eredità #Flavio #Insinna… - infoitcultura : Chi è Marco Damilano: tutto sul giornalista e volto noto di Propaganda Live - GianCrown : RT @mariobianchi18: Il #17ottobre 1929 nasceva #ClaudioGFava. Il volto della critica cinematografica più noto in TV. Con le sue brevi intro… - ViolettaMartel1 : RT @mariobianchi18: Il #17ottobre 1929 nasceva #ClaudioGFava. Il volto della critica cinematografica più noto in TV. Con le sue brevi intro… -

Ultime Notizie dalla rete : Volto noto Morto volto noto de “La prova del cuoco”. Antonella Clerici: “Periodo terribile” Yeslife Chi è Iconize ex di Zorzi? Età, aggressione e Instagram

Della sua vita privata sappiamo che presto decide di trasferirsi a Milano, dove tenta in ogni modo di diventare un volto noto dello spettacolo. Grazie alle sue doti come video maker, fashion e travel ...

Federica Pellegrini “Covid mi ha tolto gusto e olfatto”/ “Ieri una giornata tosta”

Federica Pellegrini ha aggiornato le sue condizioni di salute attraverso la sua pagina Instagram, spiegando di aver superato una brutta giornata ...

Della sua vita privata sappiamo che presto decide di trasferirsi a Milano, dove tenta in ogni modo di diventare un volto noto dello spettacolo. Grazie alle sue doti come video maker, fashion e travel ...Federica Pellegrini ha aggiornato le sue condizioni di salute attraverso la sua pagina Instagram, spiegando di aver superato una brutta giornata ...