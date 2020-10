Virtus Bologna-Reggio Emilia oggi | Serie A basket | orario | tv | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 18 ottobre 2020) Continua il campionato perSegafredoe Unahotels, attese da un duello che ricalca le battaglie della Supercoppa di settembre. Le due formazioni giocano nel terzo luogo diverso nel giro di un mese e poco più: dopo il PalaDozza e la Unipol Arena, c’è la Segafredo Arena. Le V nere si presentano all’appuntamento forti del successo nettissimo in EuroCup in quel di Andorra, mentredeve riscattare la sconfitta per 76-80 contro Brindisi, in una giornata in cui solo una squadra (la Fortitudo) ha vinto in casa. Ed anche lane ha pagato le spese, finendo costretta alla resa da Cremona, o meglio dalla coppia Poeta-Hommes. Nella storia si sono giocate 51 gare tra le due squadre, in ...