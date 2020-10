Vincenzo Nibali alza bandiera bianca. E con lui naufraga tutto il ciclismo italiano (Di domenica 18 ottobre 2020) Nell’anno della pandemia sognavamo un Vincenzo Nibali sulle orme di Gino Bartali. Era il 1948 e l’Italia si trovava sull’orlo di una guerra civile. A placare gli animi ci pensò il ‘Ginettaccio’, che a 34 anni realizzò l’impresa più grande della carriera, ribaltando un Tour de France che sembrava ormai perso. Un successo nella Grande Boucle che maturò addirittura un decennio dopo quello del 1938. Oggi, come allora, il nostro è un Paese ferito e sanguinante. L’incubo del Covid-19 non accenna a placarsi ed ogni giorno la paura torna a crescere in maniera direttamente proporzionale all’aumento dei contagi. Per questo la nostra speranza era che il ‘grande vecchio’ potesse regalarci l’ultima perla della carriera ed infondere attimi di gioia e sollievo ad un ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) Nell’anno della pandemia sognavamo unsulle orme di Gino Bartali. Era il 1948 e l’Italia si trovava sull’orlo di una guerra civile. A placare gli animi ci pensò il ‘Ginettaccio’, che a 34 anni realizzò l’impresa più grande della carriera, ribaltando un Tour de France che sembrava ormai perso. Un successo nella Grande Boucle che maturò addirittura un decennio dopo quello del 1938. Oggi, come allora, il nostro è un Paese ferito e sanguinante. L’incubo del Covid-19 non accenna a placarsi ed ogni giorno la paura torna a crescere in maniera direttamente proporzionale all’aumento dei contagi. Per questo la nostra speranza era che il ‘grande vecchio’ potesse regalarci l’ultima perla della carriera ed infondere attimi di gioia e sollievo ad un ...

