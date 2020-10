Vincenzo De Luca: “Il nuovo DPCM ha le solite ambiguità, c’è poca chiarezza” (Di domenica 18 ottobre 2020) “Vedo dal nuovo DPCM che c’è una certa consapevolezza della gravità del problema, ma il testo arrivato presenta i soliti elementi di grande ambiguità, soprattutto per quanto riguarda la vendita di asporto fino alle 24: è prevista, tranne – questa è la cosa scritta – che il consumo sul posto nelle adiacenze. Chi è in grado di misurare le adiacenze rispetto al posto di vendita? E quali sono i quartieri più frequentati? Nel DPCM tanta ambiguità e poca chiarezza”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca intervenuto a Che tempo che fa su Rai Tre: “Per quanto riguarda la scuola leggo che adesso fanno come abbiamo fatto noi, nei nostri confronti ci sono state reazioni ... Leggi su sportface (Di domenica 18 ottobre 2020) “Vedo dalche c’è una certa consapevolezza della gravità del problema, ma il testo arrivato presenta i soliti elementi di grande ambiguità, soprattutto per quanto riguarda la vendita di asporto fino alle 24: è prevista, tranne – questa è la cosa scritta – che il consumo sul posto nelle adiacenze. Chi è in grado di misurare le adiacenze rispetto al posto di vendita? E quali sono i quartieri più frequentati? Neltanta ambiguità echiarezza”. Lo ha detto il presidente della Regione CampaniaDeintervenuto a Che tempo che fa su Rai Tre: “Per quanto riguarda la scuola leggo che adesso fanno come abbiamo fatto noi, nei nostri confronti ci sono state reazioni ...

