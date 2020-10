Vigile urbano muore per Covid | lutto cittadino nel Napoletano

(Di domenica 18 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTufino (Na) – Giornata dia Tufino, comune del, dove ilsi è portato via Francesco Russo, storicodella città. Meglio conosciuto con l’appellativo di “maresciallo” è venuto a mancare nelle ultime ore. In tanti si stringo al dolore della famiglia per la perdita del 65enne. «Piangiamo ancora per colpa di questo maledetto– scrivono dal comune di Tufino -. Piangiamo la scomparsa di un altro dipendente comunale (è il secondo in questo tragico mese di ottobre). Piangiamo la morte dell’amico Francesco, Ciccio il». L'articolo proviene da Anteprima24.it.

