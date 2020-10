Video Highlights Inter – Milan 1-2: Cronaca e tabellino con Sintesi e Gol (Di domenica 18 ottobre 2020) Avevamo evocato Ibraku, il dio del gol. Eccolo, imperioso: 2 gol Ibrahimovic, uno Lukaku. Si è imposta la metà rossonera e il Milan si è addormentato da solo in testa al campionato (Juve a -4 e Inter a -5), emozione che non provava dal 2011-12. Per ritrovare un bottino pieno nelle prime 4 di campionato bisogna rinculare addirittura al mento forte di Fabio Capello 1995-96. Quattro anni distava invece l’ultimo derby vinto in Serie A. Insomma ieri il Milan ha fatto qualcosa d’importante. Ibra lo aveva raccolto avvilito a gennaio. Prima lo ha riportato in Europa, ora in cima al campionato. Non solo lui, per carità. Ma Zlatan è stato il primo a ispirare la fede, a guidare la risalita ed è quello che ci mette i gol: 4 in 4 giornate. Come Lukaku. Che ieri avrebbe potuto segnarne ... Leggi su aciclico (Di domenica 18 ottobre 2020) Avevamo evocato Ibraku, il dio del gol. Eccolo, imperioso: 2 gol Ibrahimovic, uno Lukaku. Si è imposta la metà rossonera e ilsi è addormentato da solo in testa al campionato (Juve a -4 ea -5), emozione che non provava dal 2011-12. Per ritrovare un bottino pieno nelle prime 4 di campionato bisogna rinculare addirittura al mento forte di Fabio Capello 1995-96. Quattro anni distava invece l’ultimo derby vinto in Serie A. Insomma ieri ilha fatto qualcosa d’importante. Ibra lo aveva raccolto avvilito a gennaio. Prima lo ha riportato in Europa, ora in cima al campionato. Non solo lui, per carità. Ma Zlatan è stato il primo a ispirare la fede, a guidare la risalita ed è quello che ci mette i gol: 4 in 4 giornate. Come Lukaku. Che ieri avrebbe potuto segnarne ...

