VIDEO Giro d’Italia 2020, highlights 15ma tappa. Nibali sprofonda, Kelderman recupera su Almeida, vince Gheoghegan Hart (Di domenica 18 ottobre 2020) Oggi il Giro d’Italia 2020 proponeva il primo vero tappone di montagna e la quindicesima tappa ha regalato grandissime emozioni dopo l’avvincente Cronometro del Prosecco andata in scena nella giornata di ieri. La terribile salita finale di Piancavallo ha spaccato le gambe a tantissimi big e ha letteralmente stravolto la classifica generale. L’olandese Wilco Kelderman ha attaccato insieme al compagno di squadra Jai Hindley e al sorprendente britannico Tao Geoghegan Hart, riuscendo così a guadagnare 35” su Joao Almeida. Il portoghese ha comunque conservato la maglia rosa, ma ora ha soltanto 15” di vantaggio sullo scatenato Kelderman, poi secondo al traguardo dopo aver perso lo sprint conclusivo con ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) Oggi ild’Italiaproponeva il primo vero tappone di montagna e la quindicesimaha regalato grandissime emozioni dopo l’avnte Cronometro del Prosecco andata in scena nella giornata di ieri. La terribile salita finale di Piancavallo ha spaccato le gambe a tantissimi big e ha letteralmente stravolto la classifica generale. L’olandese Wilcoha attaccato insieme al compagno di squadra Jai Hindley e al sorprendente britannico Tao Geoghegan, riuscendo così a guadagnare 35” su Joao. Il portoghese ha comunque conservato la maglia rosa, ma ora ha soltanto 15” di vantaggio sullo scatenato, poi secondo al traguardo dopo aver perso lo sprint conclusivo con ...

Giro d’Italia 2020, Visconti: “Tappa dura, maglia azzurra un premio per me”

“È stata una tappa dura, ho beccato la fuga giusta. È arrivata questa maglia azzurra ed è un premio per me. La forma c’è, sicuramente ci proverò ancora e mi giocherò le ...

