VIDEO Alaphilippe cade al Giro delle Fiandre | brutto schianto contro una moto della giuria

Leggi su oasport

(Di domenica 18 ottobre 2020) L’edizione numero 104 delvede un clamoroso epilogo per il campione del mondo, il transalpino Julian: il francese, al comando con il belga Wout Van Aert ed il neerlandese Mathieu van der Poel, si scontra con unaed è costretto al ritiro.CADUTA JULIAN@alafpolak1 vs in @RondeVlaanderen #RVV #RVV20 (@sporza) pic.twitter.com/rkQ8L83SSl — World Cycling Stats (@wcsbike) October 18, 2020 Clicca qui per seguire OA Sport su InstagramClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina FacebookClicca qui per iscriverti al nostro gruppoClicca qui per seguirci su Twitter Foto: LaPresse